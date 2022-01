Grande allarme tra i residenti di via Sergio Bragato, zona Olgiata. Una donna di 66 anni è morta avvolta dalle fiamme.

Donna muore in casa: tutto sarebbe partito da una sigaretta

Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da una sigaretta caduta a terra. Purtroppo la donna era disabile e non deambulava e, proprio per questo, non è riuscita a spegnerla in tempo.

Da lì sarebbe nato un grosso incendio che, in breve tempo, avrebbe invaso tutta l’abitazione non lasciando scampo alla 66enne. Allarmati, i vicini di casa hanno subito avvertito i Vigili del Fuoco e le volanti della Polizia del distretto Flaminio.

Ora saranno le autorità giudiziarie a capire l’esatta dinamica dell’incidente.