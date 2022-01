Sora, inquinamento seriale nelle zone periferiche: MS5 chiede fototrappole

“FOTOTRAPPOLE CONTRO CHI INQUINA, M5S Sora

CHIEDe ALL’AMMINISTRAZIONE UN INTERVENTO”

Negli scorsi giorni ci sono giunte diverse segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti da parte di ignoti in diverse zone della periferia sorana, alcune delle quali in Via Cocorbito e in Via Colle Marchitto – spiegano dal M5S di Sora, che prosegue così:

Il modus operandi è sempre lo stesso: lungo il ciglio della strada, addirittura a ridosso di terreni agricoli, vengono puntualmente abbandonate buste contenenti rifiuti indifferenziati di ogni genere. Sebbene gli operatori ecologici una volta avvisati giungano sul posto per rimuovere il pattume, con cadenza regolare c’è chi torna a gettare la spazzatura nello stesso punto. I cittadini delle aree interessate sono esasperati da questa situazione.

È stato proposto di collocare specifici bidoni in quelle aree, ma questa iniziativa non ci sembra la più idonea perché si legittimerebbero i contravventori a perseguire tali azioni.

La soluzione va trovata a monte: scoprire chi è che inquina e punirlo. Per fare ciò, noi avanziamo una proposta di cui più volte si è parlato, ovvero individuare specifici siti in cui vengono puntualmente abbandonati i rifiuti ed installare delle fototrappole che aiutino a catturare chi si presta a simili azioni. Bisogna affermare con nettezza il principio per cui chi inquina paga, ma chi inquina deve prima essere scovato e poi sanzionato, perché le regole vanno rispettate, specialmente quando si parla di ambiente e salute.

In ragione di ciò, invitiamo le forze di maggioranza ed opposizione e vagliare l’ipotesi avanzata attraverso un atto fattivo in Consiglio comunale. La Giunta si impegni a trovare le soluzioni più adeguate alla problematica fatta presente.

Per il gruppo a sostegno del M5S Sora

BENEDETTO DE VITTORIS