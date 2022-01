Riguardo la paventata manifestazione no-vax da tenersi nel territorio dei Castelli Romani e più precisamente in località Pratoni del Vivaro, la Presidente della Comunità dei Sindaci del Parco, Veronica Cimino, rende note le risultanze della riunione tenutasi nella giornata di ieri.

NO DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ DEL PARCO AL RADUNO NO-VAX AI PRATONI DEL VIVARO

I Sindaci del Parco Regionale dei Castelli Romani, con decisione unanime, hanno ritenuto doveroso inviare, con spirito costruttivo, una nota alle preposte autorità centrali in materia di sicurezza pubblica, stante l’emergenza sanitaria in corso, con la quale si chiedono rassicurazioni in merito all’orientamento della Prefettura di non autorizzarla, anche alla luce della contrarietà dei Sindaci allo svolgimento della stessa.

Tale decisione è stata fortemente condivisa, considerata la particolarità del contesto paesaggistico e ambientale del territorio interessato, oltreché la situazione epidemiologica nell’ambito dell’ASL RM6, preoccupati soprattutto dell’arrivo incontrollato e dell’assembramento non autorizzato di partecipanti.

Al termine dell’incontro, a cui ha partecipato anche il Commissario della Comunità Montana, è stata formalizzata nella missiva l’immediata disponibilità da parte dei Sindaci ad emettere tutti i provvedimenti necessari e condivisi per garantire la sicurezza e la tutela del territorio dei Castelli Romani.