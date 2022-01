Starbucks assume personale: posizioni aperte anche a Castel Romano

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Starbucks assume in tutta Italia: la catena di caffetterie americana cerca infatti nuovo personale e se siete interessati ad avere maggiori informazioni vi consigliamo di leggere di seguito per capire come candidarsi.

Starbucks: posizioni aperte

BARISTI

Sedi: Serravalle Scrivia (Alessandria), Assago (Milano), Milano, Ferno (Varese), Torino, Orio al Serio (Bergamo), Arese (Milano), Firenze, Erbusco (Brescia), Settimo Torinese (Torino), Castel Romano (Roma)

BARISTI CATEGORIA PROTETTA

Sedi: Ferno (Varese), Milano, Firenze, Torino

ASSISTANT STORE MANAGER (SHIFT SUPERVISOR)

Sedi: Orio al Serio (Bergamo), Erbusco (Brescia), Torino, Franciacorta Village (Brescia), Castel Romano (Roma), Milano, Settimo Torinese (Torino)

STORE MANAGER

Sedi: Milano, Firenze, Torino, Castel Romano (Roma), Franciacorta Village (Brescia), Orio al Serio (Bergamo), Ferno (Varese)

Sul sito ufficiale di Starbucks, nella sezione dedicata alle offerte di lavoro, potrete comunque consultare tutte le offerte di lavoro disponibili su territorio nazionale. Cliccando su “CERCA POSTI DI LAVORO” (il pulsante azzurro) potrete consultare le varie posizioni aperte, accedendo anche ai requisiti utili per inoltrare il vostro curriculum.

Starbucks assume: come candidarsi

Selezionate la posizione aperta che vi interessa e cliccate sul bottone azzurro che riporta la scritta “CANDIDATI” per inoltrare il vostro curriculum. Per completare la vostra candidatura dovrete accedere con un username e una password. Se non ne siete in possesso potrete creare un vostro profilo.