Disavventura per Patrizia Prestipino, ex Presidente Municipio IX e assessore sport-turismo provincia di Roma e oggi deputata. Tornata a casa dopo le votazioni del Presidente della Repubblica, ha trovato casa svaligiata dai ladri.

Patrizia Prestipino trova casa svaligiata dai ladri

Ore frenetiche per i personaggi della politica impegnati nella prossima elezione del Presidente della Repubblica. Può capitare però che mentre si è fuori alcuni malviventi possono entrare dentro casa per svaligiarla.

Questo è accaduto a Patrizia Prestipino che, una volta terminate lo votazione, è tornata presso la sua abitazione ed ha trovato casa completamente a soqquadro.

Lo sfogo di Patrizia Prestipino su Facebook

Sono tornata a casa nuova e ho trovato la casa svaligiata”. Poi continua: ”Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post, ma sia chiaro che ora chiamo la digos, con le immagini delle telecamere sparse ovunque ricostruiremo chi sono. Non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le mie cose, a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ben poche. Parola mia