Roma, senza biglietto e green pass si barrica dentro il bagno del treno

Episodio curioso avvenuto su un treno che, da Roma Termini, era diretto verso Minturno Scauri, in provincia di Latina.

Senza biglietto e green pass si rinchiude dentro il bagno del treno

Protagonista della vicenda è un signore di 47 anni di Roma che, prima di salire sul treno che l’avrebbe portato a Minturno Scauri, si era “dimenticato” di portare con sé biglietto e green pass.

L’uomo ha avuto l’idea di barricarsi dentro il bagno ma, purtroppo per lui, la cosa non è rimasta indifferente agli occhi del capotreno. Invitato più volte ad uscire e riscontrando la più totale indifferenza, il capotreno ha subito avvisato i carabinieri del Nucleo Scalo Termini, i quali, una volta giunti davanti al bagno pubblico, hanno sollecitato l’uomo ad uscire.

Dopo il loro arrivo, il 47enne è uscito dal bagno e si è fatto identificare. Per lui sono scattate conseguenze sanzionatorie e penali (visto che non aveva il green pass obbligatorio per viaggiare).