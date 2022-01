Regali di coppia per San Valentino: il potere di stupirsi in ogni momento

Chi è innamorato lo sa: ogni occasione è buona per celebrare il sentimento dell’amore. C’è chi è più passionale e chi prova a essere più razionale, ma tutti, prima o poi, finiscono per festeggiare San Valentino. Da oltre 600 anni gli innamorati si scambiano doni per dimostrarsi il proprio amore, nonostante l’adagio “San Valentino è ogni giorno dell’anno”.

Sentitissima in questo periodo è l’urgenza di scegliere un regalo di San Valentino che sia emozionante e non banale. Le opzioni sono davvero infinite e spopola anche il fai-da-te, ma come muoversi quando si vuole evitare un pensiero non azzeccato e, giocando a carte scoperte, ci si chiede a vicenda che regalo si desidera? No, non è affatto un brutto gesto. Farsi un regalo di coppia è anzi la soluzione adatta per quelle coppie che si conoscono ancora poco o per quelle che hanno festeggiato molti valentini e non vogliono regalare oggetti inutili.

Lo scambio dei regali per San Valentino per coppie è quindi una soluzione salva-regali-dell’ultimo-minuto ed evita lo stress di dover cercare di capire che cosa l’altro desideri o di lasciare qua e là indizi da carpire. Vediamo quali sono le idee più gettonate, dal successo romantico assicurato.

Un weekend romantico per due a San Valentino

Tra i migliori regali di San Valentino non può di certo mancare una fuga d’amore. Senza il bisogno di prendersi giorni e giorni di ferie, infatti, si può facilmente organizzare un weekend per vivere la propria favola romantica. Per chi ama l’arte, l’Italia offre una vasta scelta di città da visitare, spesso e volentieri agilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Gettonatissime sono Firenze e Venezia, ma anche Roma, Napoli, Palermo e Bologna sono perfette da scoprire in due. In alternativa, si può scegliere la classica Parigi, oppure, con l’arrivo della primavera, un weekend al mare.

Un mazzo di fiori e una lettera d’amore

Tra i regali perfetti per San Valentino ciò che non può assolutamente mancare sono i fiori, che non sono assolutamente un dono unidirezionale. Se le donne possono spesso raccontare di aver ricevuto fiori in regalo, lo stesso non possono dire molti uomini e qui sta la grande originalità del gesto. Organizzare una consegna a domicilio di un mazzo di fiori con efiori.com è una sorpresa adatta a qualsiasi persona e carica di romanticismo che non conosce genere.

Se poi ci si è innamorati da poco, i fiori sono lo strumento migliore per sentirsi come in un film romantico. Per colpire nel segno, poi, al mazzo di fiori si può associare una lettera d’amore, mezzo perfetto per suscitare emozioni indimenticabili in chi la riceve e impreziosire ancora di più il pensiero.

Uno smartphone per un San Valentino a distanza

Per le coppie che abitano nella stessa città, un telefono vale l’altro perché la sua funzione è solo quella di organizzare gli appuntamenti. Chi vive una relazione a distanza, però, conosce bene l’importanza di uno smartphone ben funzionante, che permetta di comunicare col partner in ogni momento, che sia funzionale anche per le videochiamate e che abbia una fotocamera adatta a non perdere nulla del proprio amore. Se è il momento di cambiare telefono, dunque, quale occasione migliore per regalarlo? Gli elementi da tenere in conto sono senz’altro la fotocamera frontale, la durata della batteria e, per fare le cose fatte bene, la misura dello schermo.

Regalarsi un tatuaggio di coppia

In coppia, mai tatuarsi i rispettivi nomi o le iniziali, sia chiaro. Ma se il legame è forte e consolidato, si può optare per un tatuaggio uguale oppure complementare: lo scopo è quello di non sentire mai l’assenza della persona amata, soprattutto nel caso delle relazioni a distanza. Per esempio, se il primo appuntamento è stato in pizzeria, si può optare per una pizza stilizzata a cui manca un quarto, tatuato sul corpo dell’altra persona. Oppure si può scegliere una frase di una poesia o di una canzone che rappresenti la coppia (e che continuerà a piacere comunque vada la love story). In alternativa, per chi preferisce essere ancora più criptico, ci si può tatuare le coordinate del luogo dove ci si è incontrati o di una data particolarmente significativa.

Una cena a lume di candela e un biglietto per un evento

Uno dei regali più belli che si può fare a chi si ama, è il proprio tempo. In una società sempre di corsa, infatti, ritagliarsi una giornata o anche solo una serata è un grandissimo dono, soprattutto se di solito si deve lavorare molto o se si ha famiglia. Allora via libera alle cene a lume di candela, meglio se fatte in casa, e ai biglietti per eventi. Che si tratti di cinema, teatro o concerti, condividere un’esperienza da fare in coppia lascerà a entrambi un ricordo indelebile. Si può inoltre approfittare dell’occasione per scattare una foto ricordo, che in un secondo momento potrà essere incorniciata e appesa in casa in una cornice regalata appositamente.