Brutto incidente nella mattinata di ieri, a Latina. Una macchina e un furgone di Amazon si sono scontrati.

Latina, brutto incidente in via Epitaffio

Il bilancio è di tre feriti, tutti in codice rosso. Il sinistro è avvenuto ieri, 26 gennaio 2022, in via Epitaffio a Latina. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, una macchina (una Smart) si è scontrata contro un furgone di Amazon.

A rimanere coinvolti sono state due sorelle, di 20 e 29 anni, e il ragazzo delle consegne di 26 anni. Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno portato i feriti presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso.

Presenti anche gli uomini delle Forze dell’Ordine.