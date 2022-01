Grave incidente a Bracciano: coinvolte tre auto, un ferito

Oggi, 27 gennaio 2022, alle ore 12:00 circa, la Squadra Operativa VVF del distaccamento di Bracciano è intervenuta per incidente stradale in Via Perugini incrocio Via Braccianese.

Incidente a Bracciano: auto ribaltata

Tre autovetture sono rimaste coinvolte e l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso l’estrazione di una persona, affidata prontamente alle cure del 118.

Carabinieri di Bracciano sul posto per quanto di loro competenza.