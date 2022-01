Sarà prodotto ad Anagni, presso lo stabilimento Sanofi, il nuovo vaccino anti-Covid che sarà poi distribuito in tutta Europa.

Lotta al Covid, da Anagni un nuovo vaccino per tutta l’Europa: dovrebbe essere pronto in primavera

Il nuovo vaccino anti Covid, preparato dallo stabilimento anagnino Sanofi insieme a GlaxoSmithKline, si baserà sulle proteine, con una formula diversa rispetto a Pfizer e Moderna.

Si tratta quindi di una dose booster, studiata per contrastare anche le varianti del virus. Il nuovo vaccino verrà distribuito in tutta Europa e dovrebbe essere pronto in primavera.

Foto di repertorio