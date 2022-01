Di seguito, la nota dei gruppi di minoranza (Artena Cambia, Artena Insieme, Artena Resiste) sulla vicenda dei parcheggi.

“Sulla vicenda dei parcheggi a pagamento abbiamo presentato come gruppi di minoranza una mozione per rivedere la decisione.

Ci auguriamo che il consiglio comunale venga convocato al più presto anche perché su questi temi occorre intervenire subito. Sappiamo tutti che Artena è una città che sconta l’assenza di servizi quindi è ovvio che i parcheggi a pagamento ricadono principalmente sui residenti. Il piano approvato dalla Giunta prevede degli aumenti delle tariffe rispetto a quelle previste nel vecchio piano, elimina agevolazioni per i residenti del centro storico inoltre non contempla le strisce rosa e soprattutto non capiamo bene la distribuzione dei parcheggi liberi.

La reintroduzione di questa misura è legata ai problemi di bilancio del Comune di Artena, infatti le previsioni di entrate dai parcheggi a pagamento sono tra le cifre che hanno permesso alla maggioranza di chiudere il previsionale 2021. Resta il fatto che non si può continuare ad amministrare una città in queste condizioni, pensando di caricare sui cittadini problemi di bilancio divenuti ormai strutturali che avrebbero bisogno di misure correttive serie e studiate.”