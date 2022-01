Traffico bloccato a causa dell’ennesimo incidente stradale avvenuto al IV chilometro, la strada che collega Colleferro ad Artena.

Colleferro, incidente stradale al IV chilometro: lamiere a terra e traffico bloccato

Sul posto, stanno intervenendo i Carabinieri e c’è una lunga coda di macchine, in attesa che le forze dell’Ordine e il personale addetto alla rimozione dei detriti rimuova questi ultimi dall’asfalto.

Ancora nono sono chiare le dinamiche del sinistro, che emergeranno dopo i rilievi delle forze dell’Ordine.

Queste ultime sono sul posto anche per la gestione della viabilità, che al momento risulta bloccata, visto anche che la strada è abbastanza stretta. Il traffico si smaltirà con difficoltà, anche per via della presenza di bus Cotral e camion in fila. Le code sono, al momento, in entrambe le direzioni.

Ancora non si hanno notizie in merito l’eventuale presenza di feriti. A tal proposito e sulla viabilità, potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento

Un’auto è finita di traverso e una donna è rimasta ferita. Sul posto sono giunti anche i soccorsi del 118, con un’ambulanza. Il traffico è segnalato in aumento, intorno alle 15:15.