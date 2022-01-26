Registrato il seguente decesso:
un uomo di 87 anni di Alatri con pregresse patologie.
Altri Comuni con nuovi casi:
8 ARNARA BROCCOSTELLA COLFELICE STRANGOLAGALLI
7 ATINA BELMONTE CASTELLO CASTELLIRI CASTROCIELO CEPRANO FUMONE PIGLIO SGURGOLA
6 GIULIANO DI ROMA PATRICA PICO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’ELIA FIUMERAPIDO SUPINO TRIVIGLIANO
5 ACUTO CASALVIERI CASTRO DEI VOLSCI ESPERIA PIGNATARO INTERAMNA TORRE CAJETANI
4 CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO SAN GIORGIO A LIRI SAN VITTORE DEL LAZIO
3 ALVITO AUSONIA COLLE SAN MAGNO FALVATERRA FILETTINO PASTENA SANT’APOLLINARE
2 SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO TREVI NEL LAZIO VALLECORSA VILLA LATINA
1 FONTECHIARI GALLINARO PESCOSOLIDO PICINISCO POSTA FIBRENO SANTOPADRE SERRONE SETTEFRATI VALLEROTONDA VICALVI VICO NEL LAZIO