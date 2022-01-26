8.3 C
Roma
26 Gennaio 2022
Ultim'ora

Olevano Romano, giornata di problemi con l’acqua:…

Colleferro, incidente stradale al IV chilometro: lamiere…

Tor Sapienza, liberato edificio occupato in via…

Serrone, problemi intestinali a bambini e insegnanti:…

Bollettino Covid Ciociaria, 1024 nuovi casi positivi…

Cassino, atti sessuali con minorenni: arrestato latitante.…

Buone notizie: è stato ritrovato Costea Costel.…

Ostia, “Dacci 500.000 euro e ti proteggiamo”:…

Dramma a San Paolo, ha una crisi…

Roma, a bordo del bus senza mascherina…

Casilina News
Attualità

Bollettino Covid Ciociaria, 1024 nuovi casi positivi e una persona deceduta ad Alatri

di Redazione0
Bollettino Covid Ciociaria, 1024 nuovi casi positivi e una persona deceduta ad Alatri

Registrato il seguente decesso:

un uomo di 87 anni di Alatri con pregresse patologie.

Altri Comuni con nuovi casi:

8 ARNARA BROCCOSTELLA COLFELICE STRANGOLAGALLI

7 ATINA BELMONTE CASTELLO CASTELLIRI CASTROCIELO CEPRANO FUMONE PIGLIO SGURGOLA

6 GIULIANO DI ROMA PATRICA PICO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’ELIA FIUMERAPIDO SUPINO TRIVIGLIANO

5 ACUTO CASALVIERI CASTRO DEI VOLSCI ESPERIA PIGNATARO INTERAMNA TORRE CAJETANI

4 CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO SAN GIORGIO A LIRI SAN VITTORE DEL LAZIO

3 ALVITO AUSONIA COLLE SAN MAGNO FALVATERRA FILETTINO PASTENA SANT’APOLLINARE

2 SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO TREVI NEL LAZIO VALLECORSA VILLA LATINA

1 FONTECHIARI GALLINARO PESCOSOLIDO PICINISCO POSTA FIBRENO SANTOPADRE SERRONE SETTEFRATI VALLEROTONDA VICALVI VICO NEL LAZIO

Scrivi un Commento

Salva il mio Nome, Email e Sito Web in questo browser per il prossimo commento.

18 + dieci =

* Inviando un commento esprimi il tuo consenso per il trattamento dati, come indicato nella Privacy Policy e Cookie Policy