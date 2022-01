COVID, BATTISTI: IL 2 FEBBRAIO OPEN DAY VACCINAZIONI PER DONNE IN GRAVIDANZA O IN ALLATTAMENTO AD ALATRI, FROSINONE, SORA E CASSINO

“Ritengo molto importante l’iniziativa della Regione Lazio, organizzata dalla Asl di Frosinone, che prevede per il prossimo 2 febbraio l’Open day della campagna vaccinale riservato alle donne in gravidanza o in allattamento. L’evento prevede uno spazio di informazione e counselling nei reparti di Ostetricia e Ginecologia dei P.O. di Frosinone, Sora e Cassino e nei Consultori di tutta la ASL”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Le vaccinazioni – spiega – saranno ad accesso diretto e senza prenotazione presso le sedi vaccinali di Alatri (Ospedale San Benedetto orario 8.30-15.30 Pfizer), Spaziani di Frosinone (Sala Teatro, orario 9-19 Pfizer e/o Moderna), Santissima Trinità Sora (8.30-16.00 Pfizer), Hub Stellantis (9-19 Pfizer e/o Moderna). Studi scientifici certificano che la vaccinazione contro il Covid-19 in gravidanza non solo è possibile, ma è fortemente consigliata. Bene, dunque, che ancora una volta la Asl di Frosinone abbia assicurato una nuova possibilità di immunizzazione venendo incontro alle esigenze delle donne del nostro territorio”.