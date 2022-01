Eurospin cerca personale: posizioni aperte a Santa Marinella

Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata che nasce nel 1993 da un gruppo di soci con una lunga esperienza nel settore e che oggi conta oltre 1.250 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia. Eurospin è leader nel settore per numero di punti vendita, fatturato e numero clienti e lavora quotidianamente per rafforzare il suo primato in Italia e all’estero e diventare una delle realtà più significative in Europa, mantenendo costantemente prezzi bassi con prodotti di qualità.

Addetti alla vendita: Eurospin cerca a Santa Marinella

Il gruppo Eurospin ha avuto una forte crescita negli anni sviluppando un fatturato superiore ai 6 miliardi di euro, con oltre 11 milioni di clienti e un capitale umano di oltre 15.000 persone inserite all’interno dell’organizzazione.

Il marchio Eurospin è capillarmente diffuso sul territorio tramite una capogruppo, Eurospin Italia Spa, con funzioni di holding, e 7 società operative, di cui 5 in Italia, una in Slovenia ed una in Croazia. Di recente costituzione New Business e Spinservice.

Il gruppo Eurospin favorisce la crescita personale e professionale sviluppando il potenziale e le aspirazioni dei suoi collaboratori.

https://www.eurospin.it/

Posizione:

Eurospin Lazio S.p.A., Società del Gruppo Eurospin, ricerca per il proprio Punto Vendita situato a Santa Marinella (RM), ADDETTI VENDITA.

La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico.

Costituiscono requisiti indispensabili affidabilità, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team.

Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Requisiti:

Precedenti esperienze maturate nel ruolo nella GDO o nel settore alimentare saranno valutate positivamente.