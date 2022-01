Dal momento che ha generato scalpore e qualche incomprensione l’articolo in cui abbiamo pubblicato integralmente la lettera di una madre preoccupata per la gestione del Covid-19 nella scuola di suo figlio – badate bene: gestione di un caso avvenuto all’interno della scuola, non da parte della scuola – abbiamo scelto di scrivere un nuovo articolo per cercare di fare ulteriore chiarezza.

Colleferro, su gestione Covid nelle scuole e lamentele di una madre: facciamo chiarezza

Dopo questa lettera, infatti, abbiamo ricevuto la risposta da parte della scuola.

In quest’ultima si parlava di anche poca trasparenza da parte nostra, per un semplice motivo: c’era stato uno scambio di lettere.

Le correzioni giunte a noi da parte della dirigenza scolastica si riferivano a un’altra lettera da loro ricevuta e non a quella che abbiamo pubblicato. Alla puntualizzazione da parte della scuola, ha voluto rispondere ancora una volta la madre preoccupata. Quest’ultima ha fatto notare come e anche a causa del suddetto disguido, le precisazioni non avessero fatto altro che rafforzare la sua tesi (un estratto della sua risposta è pubblicato poche righe qui sotto).

In sintesi, bisogna precisare ancora una volta i seguenti punti: