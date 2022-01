È morta questa notte la donna presa a bastonate nella casa alloggio per anziani di Sezze da un altro ospite della stessa struttura: le ferite dell’anziana erano troppo gravi.

La tragica vicenda

L’aggressione risale a venerdì scorso, quando un anziano di 89 anni, ospite della struttura, aveva preso a bastonate sia la donna che un’infermiera intervenuta tra i due. Insieme ad altri addetti della struttura, l’infermiera era poi riuscita a disarmare l’uomo, anche se le ferite riportate dall’anziana era ormai troppo gravi.

La vittima si chiamava Maria Trentina, di 87 anni, ed era originaria di Frosinone. Ancora non sono stati chiariti la dinamica o il movente di quanto successo.

La donna era stata immediatamente condotta all’Ospedale di Latina in codice rosso ma le sue condizioni erano troppo disperate. Indagato per omicidio il responsabile; le indagini sono condotte dai carabinieri di Sezze in collaborazione con i colleghi del Comando provinciale di Latina.

Foto di repertorio