Riportiamo il comunicato inviato dalla ASL Roma 5 in merito al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Palestrina.

Il comunicato della ASL Roma 5

In riferimento ad alcune notizie diffuse in questi giorni si precisa che non è in atto alcuna azione di smantellamento del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Palestrina, presidio attualmente Covid Center.

“Alla luce della necessita di dotare con urgenza, un ulteriore assetto ostetrico – ginecologico, per la gestione dei pazienti COVID presso il DEA di Tivoli al fine di assicurare la separazione dei percorsi e scongiurare ipotesi di diffusione del virus in ambito ospedaliero” l’Azienda ha disposto il temporaneo utilizzo presso la struttura di Tivoli delle attrezzature già in dotazione nel Reparto di Ostetricia – Ginecologia di Palestrina e sono state immediatamente avviate le procedure per la loro pronta sostituzione alla ripartenza delle ordinarie attività del Presidio stesso, conseguentemente alla chiusura del COVID Center.

Foto di repertorio