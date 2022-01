Roma, è morto Renato Cecchetto: era la voce storica di Shrek

Lutto nel mondo del doppiaggio italiano: è morto Renato Cecchetto, storica voce di Shrek, l’orco verde amatissimo dai bambini. Aveva 70 anni.

È morto Renato Cecchetto: voce storica di Shrek

Un drammatico incidente. È successo a Roma, nel quartiere Aurelio, in via Cardinal Tripepi. Da quello che emerge dalle prime informazioni, Cecchetto si trovava a bordo del suo scooter quando, ad un tratto, ha avuto un incidente con una macchina. Ricoverato in ospedale con il codice arancione, le condizioni di salute dell’attore sono poi peggiorate dopo 10 giorni.

A comunicare il decesso di Cecchetto è stato Omar Barbierato, sindaco di Adria e luogo dove era nato il doppiatore.

Come doppiatore era noto per essere la voce italiana del personaggio di Shrek nell’omonimo franchise. È stato inoltre il corrispettivo italiano di John Ratzenberger, avendo doppiato la maggior parte dei suoi ruoli nei film Disney/Pixar, tranne che per Ribelle – The Brave, Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi, Gli Incredibili 2 e Planes.

È stato anche adattatore di dialoghi e speaker radiofonico. Ha inoltre dato la voce a Cleveland Brown a partire dall’undicesima stagione de I Griffin, in sostituzione di Luciano Marchitiello in seguito al ritiro di quest’ultimo.