Le politiche del Governo sulla gestione della pandemia sono ricadute soprattutto su operatori e operatrici della Sanità – spiegano dal Sindacato USB, che continua come segue: Una mole di lavoro enorme, con il catastrofico peggioramento delle condizioni di lavoro aggravato dall’altissimo numero dei contagi proprio tra il personale sanitario.

Appalti della Sanità, il 28 gennaio è sciopero Doppi turni, DPI non sufficienti, nessun “bonus Covid”, instabilità lavorativa e retribuzioni da fame. Ma insieme ai dipendenti pubblici abbiamo fatto fronte all’ennesima ondata che in due anni il Governo ha lasciato sulle nostre spalle. È il momento di dire BASTA!

contro la mancata sicurezza sul lavoro alla luce dell’aumento esponenziale dei contagi da Covid 19 fra gli operatori sanitari, socio sanitari, amministrativi, ausiliari e della sanificazione e pulimento;

contro l’aumento esponenziale dei carichi di lavoro a causa del mancato rafforzamento strategico del SSN anche in relazione alle azioni del PNNR;

contro la gestione fallimentare delle azioni di contrasto alla pandemia che ancora una volta sta provocando la congestione delle strutture ospedaliere e l’annullamento delle prestazioni ordinarie;

per il riconoscimento immediato nelle procedure concorsuali delle riserve del 50% come indicato nel Bilancio di previsione dello Stato attraverso una linea di indirizzo comune a tutte le Regioni che riconosca ai lavoratori in appalto l’importanza del loro lavoro durante e prima della pandemia;

il 28 gennaio sciopereremo insieme a tutti i lavoratori e lavoratrici della Sanità perché solo insieme si può migliorare la nostra condizione.

Non siamo tappabuchi! Vogliamo l’assunzione stabile nel Servizio Sanitario Nazionale per la nostra dignità e per la garanzia di un servizio davvero di qualità a tutti e tutte.

Sciopero USB della Sanità venerdì 28 gennaio, con manifestazioni in tutta Italia: l’elenco delle piazze

L’Unione Sindacale di Base ha proclamato per il 28 gennaio lo sciopero della sanità pubblica, per assunzioni e stabilizzazione di tutto il personale precario, reinternalizzazione dei servizi dati ai privati, abolizione del numero chiuso nelle università, investimenti nei dipartimenti di prevenzione e nella medicina territoriale, incremento dei finanziamenti del SSN. A questo link (inserire link a https://www.usb.it/leggi-notizia/operatori-esauriti-sanita-al-collasso-il-28-gennaio-sciopero-della-sanita-pubblica-per-assunzioni-stabilizzazioni-e-investimenti-1555.html) i dettagli della proclamazione.

Parallelamente si terranno manifestazioni in tutta Italia, a partire da quella davanti al Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa 1, a Roma. A seguire l’elenco degli appuntamenti (in aggiornamento):

Roma – ore 10 Ministero della Salute – Lungotevere Ripa, 1

Torino – ore 14.00 Ospedale Maria Vittoria – via Cibrario,72

Milano – ore 11 ATS Milano, Corso Italia 52

Genova – ore 10.00 PS Villa Scassi – Corso Onofrio Scassi

Padova– ore 9.00 Ospedale di Schiavonia

Parma – ore 10.30 Azienda Ospedaliera Universitaria – via Gramsci

Firenze – ore 10.30 Assessorato alla Salute – via Taddeo Alderotti, 26

Livorno – ore 12 Prefettura

Pisa – ore 17 piazza XX Settembre

Ascoli Piceno – ore11.00 Ospedale Mazzoni

Napoli – ore 10.00 Ospedale del Mare

Avellino – ore 10.00 Ospedale Moscati

Benevento – ore 10.00 Ospedale San Pio

Caserta – ore 10.00 Ospedale S.Anna e S. Sebastiano

Cava dei Tirreni – ore 10.00 AO Ruggi presso Ospedale S.Maria Incoronata Dell’Olio

Nocera Inferiore – ore 10.00 Ospedale Moscati

Salerno – ore 10.00 – ASL Salerno presso Ospedale Umberto I

Bari – ore 9.00 Consiglio Regionale – via Gentile

Catanzaro – ore 10.30 Cittadella Regionale

Cagliari – ore 9.30 Ospedale SS. Trinità via Is Missionis

Unione Sindacale di Base – Sanità