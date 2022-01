Boville Ernica, persona positiva negli uffici comunali: struttura sanificata

Dopo il caso di positività riscontrato sabato l’Amministrazione del sindaco Enzo Perciballi ha provveduto a far bonificare tutti gli uffici e gli spazi comuni del Municipio

Palazzo comunale sanificato per garantire l’accesso in sicurezza già lunedì mattina sia ai dipendenti comunali che ai cittadini che eventualmente hanno avuto esigenza di recarsi presso gli uffici. “Le operazioni di bonifica – spiegano gli amministratori comunali – si sono rese necessarie alla luce di positività al virus Covid-19 di una persona che nelle ore precedenti all’esito del tampone si era recata in Municipio.

La sanificazione è stata effettuata immediatamente, già nel tardo pomeriggio di sabato, grazie all’interessamento del comandante della Polizia locale, Domenico Romano, che ha dato incarico a una ditta specializzata nel settore. Ad essere interessati dall’intervento sono stati tutti i piani, tutti gli uffici e tutti gli spazi comuni del Palazzo municipale“.

“Così facendo – concludono gli amministratori municipali – abbiamo garantito la riapertura in sicurezza già da questa mattina (lunedì) dopo la chiusura domenicale senza che né i cittadini né gli impiegati e gli addetti ai lavori abbiano subito disagi. Infatti, tutti gli uffici hanno funzionato regolarmente e gli utenti hanno potuto usufruire dei servizi necessari“.