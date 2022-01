Un cittadino di nazionalità cinese di 47 anni è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Locale questa notte a Fontana di Trevi.

Fontana di Trevi, getta sampietrino addosso ad una vetrina, bloccato da una pattuglia della Polizia Locale

L’uomo aveva appena gettato un sampietrino addosso ad una vetrina di un’attività commerciale in via del Lavatore, sfondando il vetro, ma è stato fermato immediatamente e accompagnato presso gli uffici del I Gruppo Trevi a via della Greca.

Al termine delle procedure di identificazione e delle verifiche in merito alla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.