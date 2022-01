Controlli Green Pass a Roma e provincia: multe e locale chiuso per 5 giorni

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici.

I controlli

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno eseguito mirate verifiche presso 54 esercizi commerciali della zona, identificando e controllando 328 persone. Ad esito delle attività, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno sanzionato il titolare di una lavanderia, per 560 euro, perché sorpreso a lavorare senza indossare i previsti dispositivi di protezione individuale. I Carabinieri hanno anche disposto la chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni. Gli stessi Carabinieri hanno sanzionato anche il titolare di una barberia e il titolare di un salone di bellezza per non aver esposto all’esterno del locale un cartello riportante il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente.

I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, invece, hanno sanzionato due persone sorprese a passeggiare sulla pubblica via in area dedicata allo shopping (via Candia) senza indossare i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Elevate sanzioni per 1.600 euro complessive.

A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale e nei pressi degli esercizi commerciali, controllando 276 persone, 18 delle quali sanzionate per mancato possesso del green Pass e 18 per il mancato utilizzo della mascherina FFP2.

Sul litorale, infine, nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno controllato 6 attività commerciali e 64 persone, due delle quali sanzionate per il mancato uso della mascherina.