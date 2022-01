Partiamo da un presupposto: esistono appassionati di auto modificate e non esistono luoghi alla portata economica di questi ultimi per permettergli di dar sfogo alla loro passione per i motori. Detto questo, i raduni di persone che amano il tuning e le automobili modificati esistono davvero e la zona dell’Anagnina, vicino all’Ikea, è una di queste.

Corse d’auto e raduno appassionati di tuning all’Anagnina: esagerazioni giornalistiche o realtà?

Ciò che però divide anche gli appassionati stessi sono le modalità con i quali avvengono questi raduni. Sul gruppo Facebook Roma Tuning c’è infatti chi si allarma un po’ spiegando come in quelle zone, ormai da anni, si corra parecchio. C’è anche chi si lamenta, parlando di come le redazioni giornalistiche esagerino nelle ricostruzioni e di come, anche volendo, sia impossibile correre per via dei dossi che sono stati messi e delle varie misure di sicurezza.

Tornando al discorso iniziale, un altro problema è proprio quello legato a un luogo sicuro e alla portata economica di tutti, che stando agli appassionati di tuning manchi.

Bisogna però tenere conto delle opinioni di tutti e i residenti della zona Anagnina continuano a lamentarsi di questi raduni e raccontando di auto che sfrecciano a forte velocità. Ricordiamo che la questione tiene bando da più di sei anni circa e che ovviamente durante il periodo del lockdown sembrava essersi attenuata.

Foto dal gruppo Facebook Roma Tuning