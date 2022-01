Botta e risposta tra Maurizio Pistocchi e… il Comune di Zagarolo. L’Amministrazione Comunale si è infatti sentita in qualche modo chiamata in causa, per difendere l'”onore” della cittadina.

Ultimo tango a Zagarolo

Maurizio Pistocchi, amante del bel calcio, ha fatto una metafora che evidentemente non ha fatto propriamente piacere a chi ben conosce Zagarolo. Queste infatti le sue parole: “Chi ha visto Chelsea-Tottenham, stadio pieno, terreno perfetto, ritmi altissimi e grande tecnica, vedendo Milan-Juve, stadio vuoto, terreno schifoso, gioco lento e pieno di errori tecnici, prova la stessa sensazione di chi, dopo essere stato a Hollywood, deve andare a Zagarolo ‘notte“.

Ecco, siamo abituati a opinioni social che devono per forza risultare in qualche modo concise e affascinanti, ma il rischio che si usino metafore che possano risultare indigeste ad altri, è alto.

La risposta del Comune

L’account dell’amministrazione comunale di Zagarolo ha risposto in maniera elegante e ironica, anche “furbesca”, invitando il giornalista a visitare la cittadina. Ecco cosa hanno scritto: “Buongiorno Maurizio, la invitiamo a venirci a trovare. Sicuramente Zagarolo non sarà Hollywood, ma può visitare il Museo del Giocattolo, il Tondo, le chiese e gustare l’enogastronomia locale. La aspettiamo per un tordo matto alla brace:-)?”.

Insomma, se qualcuno si aspettava polemiche e risposte piccate, così non è stato. Infatti, Pistocchi ha risposto poco dopo accettando cortesemente l’invito: “Grazie dell’invito, verrà sicuramente (emoticon del cuore)“.

Un modo di fare marketing turistico quello del Comune, che ha preferito evitare ogni polemica e rispondere in maniera elegante a Pistocchi. Dal canto suo, il giornalista si è dimostrato accondiscendente restando sugli stessi toni eleganti e come si dice… tutto è bene quel che finisce bene e polemica, se mai così la possiamo etichettare, chiusa nel giro di poche ore.

Screen dell’account di @Alex_Michel82