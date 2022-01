Postini e addetti allo sportello: nuove assunzioni anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono in arrivo nuove assunzioni in Poste Italiane. Si cercano postini, addetti allo sportello e altre figure. Ecco tutti i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

Postini e addetti allo sportello in Poste: tutti i dettagli

Poste Italiane è un’azienda italiana che si occupa di servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione. Oltre ad avere alle spalle una lunga storia, la società rappresenta una delle realtà più solide del Paese e per questo molto ambita da chi è alla ricerca di un’opportunità professionale stimolante e al tempo stesso stabile. In questo momento, in particolare, Poste Italiane è alla ricerca di postini su tutto il territorio nazionale, addetti allo sportello nella provincia di Bolzano e altre figure.

I primi devono essere in possesso di diploma e una patente di guida in corso di validità, in modo da poter guidare il mezzo fornito dall’azienda per la consegna della posta. Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato, mentre la sede può essere valutata in base alle preferenze del candidato e alle esigenze aziendali. Gli addetti allo sportello invece, oltre al diploma, dovranno anche possedere il patentino di bilinguismo. Il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Offerte di lavoro per laureati

Infine, Poste ha pubblicato anche alcune offerte di lavoro rivolte a laureati. Nello specifico, si offre un tirocinio professionale forense e si cerca un Data scientist. Nel primo caso, le sedi del lavoro sono Roma e Napoli e i candidati, oltre alla laurea magistrale in Giurisprudenza con la massima votazione conseguita da non più di 24 mesi, devono essere iscritti al registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine di Roma o di Napoli da non più di due mesi. Il contratto di lavoro è a tempo determinato. La posizione di Data scientist, invece, prevede che l’aspirante abbia una laurea in Ingegneria e/o Scienze matematiche fisiche naturali e/o statistiche e un’esperienza di almeno due anni nel medesimo ambito. E’ inoltre richiesta padronanza dei linguaggi di programmazione orientati alla modellazione dati, nell’analisi dei dati e nell’innovazione tecnologica.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere approfonditi direttamente sul sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione dedicata alle “Carriere”.