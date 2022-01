Vittorio Brumotti torna alla ribalta delle cronache. Il biker di Striscia la Notizia è stato preso di mira da un gruppo di spacciatori di Frosinone.

Brumotti ai Casermoni di Frosinone: volano minacce e insulti

Non è la prima volta che Vittorio Brumotti viene aggredito. Questa volta, solo verbalmente, è successo a Frosinone, più precisamente nella zona dei Casermoni, quartiere noto soprattutto per lo spaccio di droga.

La presenza del biker di Striscia la Notizia, che voleva filmare alcuni ragazzi intenti a fare attività illecita, non è passata inosservata ai residenti della zona tanto che, in poco tempo, si è creato attorno all’inviato una vera e propria capannella che poteva degenerare in violenza. Per fortuna di Brumotti e della troupe, sono subito intervenuti i Carabinieri.

Nei prossimi giorni andrà in onda il servizio completo su Striscia La Notizia.