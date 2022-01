Giallo ad Anguillara: trovato il corpo carbonizzato di un uomo

Giallo ad Anguillara Sabazia, via Braccianese Claudia, alle porte di Roma: ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo in campo incolto.

Giallo ad Anguillara Sabazia: trovato il cadavere di un uomo in un campo

La macabra scoperta è avvenuta ieri mattina, 22 gennaio 2022. A notare il corpo è stato un passante, che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Bracciano, il Nucleo Investigativo di Ostia e il medico legale di turno.

Al momento, l’uomo non è stato ancora identificato, in quanto senza documenti. La procura di Civitavecchia, che coordina le indagini, ha disposto l’autopsia sul cadavere. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio