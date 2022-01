Alle ore 3.30 circa di oggi, 23 gennaio 2022, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Anagni e Ferentino, in direzione di Napoli all’altezza del km 605, a causa di un incidente in cui un mezzo pesante si è ribaltato ed ha perso il suo carico costituito da frutta. Una persona è rimasta ferita.

A1, tratto chiuso tra Anagni e Ferentino per incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, per ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità, con previsione di riapertura del tratto per le ore 8:30.

Per gli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire ad Anagni e di rientrare a Ferentino dopo aver percorso la SS6 Casilina.

Potrebbero seguire aggiornamenti. La dinamica del sinistro è stata riportata da Autostrade per l’Italia.

Aggiornamento delle ore 9:00

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto tra Anagni e Ferentino, in direzione di Napoli, chiuso questa notte a causa di un incidente di un mezzo pesante, con perdita del carico costituito da frutta.

Al momento sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 605, si transita su una delle tre corsie disponibili.

