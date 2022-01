Stamattina ci sono stati problemi sulla via Aurelia. Infatti, un uomo è stato investito all’altezza di Malagrotta, vicino il GRA. La strada è stata inizialmente chiusa e poi aperta.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza. Il 70enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma. Ancora da comprendere l’esatta dinamica del sinistro, sta di fatto che il ciclista è stato investito poco fa.

Aurelia, ciclista investito stamattina. Strada chiusa e poi riaperta. Uomo ferito gravemente

Poco dopo le ore 9 di oggi, 22 gennaio 2022, un uomo è stato investito sulla strada Aurelia. L’incidente è accaduto all’altrzza del km 15.100. La persona che ha inavvertitamente investito il ciclista si è prontamente fermata per prestare le cure minime e soprattutto allertare i soccorsi. Sul posto è giunta anche un’eliambulanza e l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in codice rosso.

Anche le forze dell’Ordine si sono recate sul posto per gestire l’emergenza viabilità ed eseguire i rilievi di rito, atti ad accertare l’esatta dinamica del sinistro di stamane. La strada Aurelia è rimasta chiusa per metà mattinata ed è stata riaperta poco prima delle 13 circa.

Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità, soprattutto legate alle condizioni della persona investita. A ogni modo, speriamo che le sue condizioni di salute migliorino quanto prima.

Foto di repertorio