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1049 nuovi positivi in provincia di Frosinone. Morta una donna a Sora. Il bollettino Covid di oggi, 22 gennaio 2022

di Redazione0
1049 nuovi positivi in provincia di Frosinone. Morta una donna a Sora. Il bollettino Covid di oggi, 22 gennaio 2022

 

Registrato il decesso di una donna di 90 anni residente a Sora con pregresse patologie.

Altri comuni con nuovi casi:

10 BOVILLE ERNICA
8 ARPINO, SAN GIOVANNI INCARICO, SERRONE
7 ACUTO, MOROLO, TRIVIGLIANO, VILLA SANTA LUCIA
6 SAN GIORGIO A LIRI, SANTOPADRE
5 CASALVIERI, CASTELLIRI, PATRICA, PIGNATARO INTERAMNA, POFI
4 COLLEPARDO, GIULIANO DI ROMA, SGURGOLA, TORRE CAJETANI
3 ARNARA, BROCCOSTELLA, CASTROCIELO,  FONTANA LII, FOTNECHIARI, PICO, VICO NEL LAZIO
2 ACQUAFONDATA, AUSONIA, CASALATTICO,  FALVATERRA, FILETTINO, FUMONE, GALLINARO, PASTENA, PICINISCO, SAN DONATO VAL DICOMINO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, SETTEFRATI,        STRANGOLAGALLI, VALLECORSA, VICALVI, VILLA LATINA
1 CASTELNUOVO PARANO, COLLE SAN MAGNO, ESPERIA , GUARCINO, PESCOSOLIDO, POSTA FIBRENO, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT’APOLLIANRE, TREVI NEL LAZIO

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