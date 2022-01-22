Registrato il decesso di una donna di 90 anni residente a Sora con pregresse patologie.
10 BOVILLE ERNICA
8 ARPINO, SAN GIOVANNI INCARICO, SERRONE
7 ACUTO, MOROLO, TRIVIGLIANO, VILLA SANTA LUCIA
6 SAN GIORGIO A LIRI, SANTOPADRE
5 CASALVIERI, CASTELLIRI, PATRICA, PIGNATARO INTERAMNA, POFI
4 COLLEPARDO, GIULIANO DI ROMA, SGURGOLA, TORRE CAJETANI
3 ARNARA, BROCCOSTELLA, CASTROCIELO, FONTANA LII, FOTNECHIARI, PICO, VICO NEL LAZIO
2 ACQUAFONDATA, AUSONIA, CASALATTICO, FALVATERRA, FILETTINO, FUMONE, GALLINARO, PASTENA, PICINISCO, SAN DONATO VAL DICOMINO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, SETTEFRATI, STRANGOLAGALLI, VALLECORSA, VICALVI, VILLA LATINA
1 CASTELNUOVO PARANO, COLLE SAN MAGNO, ESPERIA , GUARCINO, PESCOSOLIDO, POSTA FIBRENO, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT’APOLLIANRE, TREVI NEL LAZIO