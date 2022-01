Covid a Roma e nel Lazio, bollettino oggi 21 gennaio 2022

COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 22.501 TAMPONI MOLECOLARI E 78.377 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 100.878 TAMPONI, SI REGISTRANO 15.314 NUOVI CASI POSITIVI (+1.891), SONO 26 I DECESSI (+11), 1.946 I RICOVERATI (+31), 207 LE TERAPIE INTENSIVE (+5) E +5.161 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 15,1%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 7.916.

DECESSO GIOVANE DONNA NON VACCINATA IN GRAVIDANZA E’ CAMPANELLO DI ALLARME. E’ IMPORTANTE, COME CONSIGLIANO LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE, VACCINARSI ANCHE IN GRAVIDANZA. LAZIO VALORE RT PIU’ BASSO D’ITALIA (0.64) SEGNALE INCORAGGIANTE CHE POTREBBE INDICARE UNA INVERSIONE DI TENDENZA.

*** OLTRE 12,2 MILIONI DI VACCINI COMPLESSIVI, OGGI SUPERATE LE 3 MILIONI DI DOSI BOOSTER EFFETTUATE, PARI AL 62% DELLA POPOLAZIONE ADULTA. L’OBIETTIVO ENTRO FINE MESE E’ DI ARRIVARE A 3,5 MLN DI DOSI BOOSTER SUPERANDO IL 70% DELLA POPOLAZIONE ADULTA’

***IERI SONO STATE EFFETTUATE 60 MILA SOMMINISTRAZIONI DI VACCINO, IL 3% IN PIU’ RISPETTO AL TARGET COMMISSARIALE.

* 2 FEBBRAIO – OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA A SANT’EUGENIO: Si terrà il 2 febbraio prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza e in allattamento presso l’ospedale Sant’eugenio di Roma.

* DOMENICA 23 GENNAIO NUOVO OPEN DAY DOSI BOOSTER: Sono rimasti alcuni slot disponibili e si invita a effettuare la prenotazione per l’open day che si terrà domenica 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità. Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home ).

L’elenco delle strutture Aiop aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Villa Aurora e Santa Lucia dei Fontanili San Feliciano (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital (Asl Roma 2). Merry House (Asl Roma 3). Villa delle Querce, Villa Linda e Sant’Anna Città di Pomezia (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo). Villa degli Ulivi (Asl di Frosinone). Città di Aprilia (Asl di Latina).

Open day dedicato alla fascia 12-17 anni anche presso le strutture aziendali della Asl di Rieti (ex Bosi), Asl di Latina e Asl di Frosinone.

* 21 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 707 ricoveri in meno in area medica, 73 in meno in terapia intensiva e 10 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

* SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma ( https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home ) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico.

* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) .

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Nel Lazio superata quota 12,2 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3 milioni sono dosi di richiamo pari al 62% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l‘91% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù .

* Asl Roma 1: sono 3.081 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 3.113 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.722 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 897 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.405 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.761 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 3.335 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 726 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.372 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 454 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 783 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.