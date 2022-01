COVID: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘DECESSO GIOVANE DONNA IN GRAVIDANZA NON VACCINATA, NEONATO PREMATURO E’ STABILE’

E’ ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE VACCINARSI ANCHE IN GRAVIDANZA

“Il Policlinico Umberto I di Roma ha comunicato il decesso di una giovane donna in gravidanza di 28 anni non vaccinata. Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in ECMO (tecnica di circolazione extra-corporea). E’ stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile.

Ricordiamo l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.