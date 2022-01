Dramma vicino Centocelle: dipendente Atac trovato senza vita in casa

Dramma a Roma dove un uomo di 43 anni, dipendente Atac, è stato ritrovato senza vita nella camera da letto della sua abitazione.

Trovato senza vita in casa: addio ad un 43enne

A ritrovare il corpo senza vita dell’uomo è stata la moglie. È successo in via Cherso, vicino la zona Centocelle di Roma. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, la donna entrata in camera da letto ha ritrovato suo marito senza vita.

L’uomo, dipendente Atac, era molto conosciuto, tanto che la notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici e colleghi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia.