Labaro, incendio in un villino bifamiliare: grave donna di 87 anni

Questa notte alle ore 00:30 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato una squadra operativa, un’autobotte e un’autoscala in Via Ghisalba,150 per l’incendio di un appartamento al primo piano su un villino bifamiliare.

Donna in gravi condizioni di salute

Prima del nostro arrivo, nel tentativo di spegnere le fiamme provocate da una stufa, rimanevano leggermente ustionate due persone le quali venivano affidate alle cure del 118. Una signora di 87 anni, però, è rimasta gravemente ferita agli arti superiori e al viso.

Sul posto anche la Polizia di Stato.