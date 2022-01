Artena, sciopero del personale dei rifiuti il prossimo 3 febbraio 2022

La notizia era nell’aria è adesso è arrivata l’ufficialità: il 3 febbraio ci sarà lo sciopero dei dipendenti del settore dei rifiuti ad Artena.

Sciopero settore rifiuti ad Artena

La scrivente Organizzazione Sindacale, rilevato che in data 10/12/2021 con nostro protocollo 2406 veniva azionata la procedura di raffreddamento ex articolo 2 c.2 della legge 146/90, come integrata dall’accordo del 20 dicembre 2020 tra FISE Assoambiente e Organizzazioni Sindacali dai protocolli sottoscritti in materia di esercizio del diritto di sciopero;

preso atto che i termini per le procedure di raffreddamento sono esauriti senza che sia intervenuta alcuna

delle convocazioni previste dalle norme contrattuali e di legge in materia da parte dei soggetti titolati a farlo,

e ciò costituisce diniego al tentativo di conciliazione;

assunto che il 31 dicembre si è consolidata altresì la violazione dell’articolo 10 del D.Lgs 66/2003 nonché

dell’articolo 23 del vigente ccnl, in quanto non si è provveduto a concordare con le OOSS la programmazione

delle ferie nei termini obbligatori previsti per l’anno 2021;

verificato il rispetto delle norme relative alla proibizione dell’esercizio dello sciopero nei periodi di franchigia

previsti dal codice di categoria di autoregolamentazione e della rarefazione legale delle iniziative di sciopero

previste per legge;

per quanto in narrativa si proclama lo sciopero per il giorno 3 febbraio 2022, per l’intero turno di lavoro, per

tutto il personale del cantiere di Artena.