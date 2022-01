Amazon cerca nuovi magazzinieri: posizioni aperte anche a Colleferro

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Amazon cerca nuovi magazzinieri da inserire nei Centri Logistici di tutta Italia. Ecco tutti i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

Amazon cerca personale in tutta Italia: profili e requisiti richiesti

Amazon è una delle più grandi multinazionali nel settore dell’e-commerce. Presente in tutto il mondo con diversi magazzini e poli logistici, l’azienda è sempre alla ricerca di nuovo personale, candidati desiderosi di effettuare un’esperienza professionale dinamica e stimolante. In Italia, ad esempio, Amazon ha appena avviato una campagna di recruiting volta a selezionare magazzinieri da inserire in diversi Centri Logistici.

Requisiti e mansioni

Le sedi di lavoro includono numerose località in varie regioni: dalla Lombardia all’Emilia Romagna, Abruzzo, Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana, Veneto, ecc. Il ruolo prevede carico e scarico della merce, ricezione dei pacchi, registrazione dei dati nel sistema informatico e controllo della qualità. I magazzinieri dovranno inoltre classificare ciascun pacco in base a grandezza e destinazione. Per candidarsi bisognerà essere maggiorenni, disponibili al lavoro su turnazioni, anche in orario notturno e nei fine settimana, e ad effettuare straordinari all’occorrenza. I candidati dovranno essere puntuali, precisi e attenti, rispettare le norme relative alla sicurezza sul lavoro ed essere in grado di raggiungere elevati standard di qualità. E’ preferibile avere esperienza pregressa.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati e approfonditi sul sito ufficiale di Amazon nella sezione dedicata alle Carriere. Per candidarsi bisognerà registrarsi e compilare il form online.