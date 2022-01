Dal parrucchiere e dall’estetista con il Green Pass: tutte le nuove regole

Super Green Pass e sistema dei colori della Regioni: ecco il punto della situazione.

Green Pass e colori Regioni: il punto della situazione

Potrebbe cambiare il sistema dei colori che in questi giorni richierebbe di far finire metà delle Regioni, tra cui anche il Lazio, nella zona arancione. Esperti del ministero della Salute e delle Regioni punterebbero a considerare casi Covid solo i pazienti ricoverati che hanno sviluppato la malattia e non quelli asintomatici e in ospedale per altre patologie.

Scatta invece oggi, 20 gennaio 2022, l’obbligo di Green Pass (base, che si può ottenere anche con il tampone), per barbieri, parrucchieri e centri estetici. Intanto, il Governo sta decidendo a quali attività si potrà accedere senza certificazione verde: oltre ad alimentari, farmacie, ottici, negozi per acquistare legna o pellet per il riscaldamento, potrebbero esserci nell’elenco anche gli uffici postali, ma solo per il ritiro della pensione (per tutti gli altri servizi, sarà obbligatorio esporre la certificazione, base o rafforzata)

Necessario il Green Pass anche per i colloqui con i detenuti in carcere.

In generale, l’accesso sarà pass free nei negozi di alimentari, in farmacia, dall’ottico e per l’acquisto di legname o pellet per il riscaldamento. Lo stesso per le attività all’aperto come benzinai, mercati, edicole (ma non per quelle al chiuso). Il pass servirà invece per comprare le sigarette dal tabaccaio.

Foto di repertorio