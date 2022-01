Vendere casa, i metodi tecnologici per una valutazione corretta e veloce

È un mondo diverso quello di riferimento attuale, con un futuro incerto e la voglia di vivere pienamente ogni giornata. Nonostante si pensasse il contrario, le persone hanno trovato un modo per andare avanti e guardare al futuro con estremo ottimismo.

Tra i trend in aumento dal 2021, si posiziona al primo posto la compravendita immobiliare. La voglia di cambiare e rendere la propria vita più agevole, ricca di comfort e con spazi adeguati alle proprie esigenze non è più solo un desiderio ma realtà.

Complice la pandemia, l’incertezza e quella piccole dose di coraggio che era stata messa dentro un cassetto per troppo tempo. Nel momento in cui si decide di vendere casa, si attuano una serie di processi molto importanti e particolareggiati da burocrazie di varia natura.

È meglio affidarsi ad un privato o ad una agenzia? La seconda opzione permette di avere un confronto reale con chi è del mestiere e poter avere tutto a portata di mano, senza fare errori.

Decidere di cambiare casa e vendere quella attuale, significa dover constatare il suo vero valore. Il mercato attuale pone regole e leggi alla quale appoggiarsi, stabilendo che l’importo stimato è quello stipulato tra acquirente e venditore insieme a vari fattori. Le attività di marketing seguono uno studio approfondito dell’immobile oggetto della vendita.

Le modalità tecnologiche consentono di ottenere una valutazione immobile online, così da velocizzare tutti i processi e avere una visione chiara immediata di tutto l’argomento. Affidarsi a professionisti di questo settore, come Dove.it agenzia immobiliare online presente in tutta Italia con i suoi agenti, è la modalità più corretta da seguire. Questa agenzia ristabilisce le regole della compravendita adottando tutti gli strumenti web a disposizione. Nel suo approfondimento si potrà capire come avere la vera valutazione dell’immobile, per poi attuare tutti gli step per la vera e propria compravendita.

Facendo un piccolo passo indietro, il valore di mercato dell’immobile di riferimento si può ottenere grazie ad una formula universale: Valore di mercato uguale Superficie commerciale. Si procederà con la valutazione e osservazione delle superfici coperte, superfici ad uso esterno e tutte le quote pertinenti in merito alle superfici a disposizione.

Ecco perché affidarsi agli esperti del settore immobiliare semplifica il processo, rendendolo veloce e alla portata di tutti. Ovviamente, tutto questo è regolato anche dalla quotazione al metro quadro come da valori indicati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Tutti i fattori della casa che si vuole mettere in vendita vengono studiati approfonditamente, ognuno dei quali con una percentuale differente. Facciamo chiarezza? Dal piano dell’immobile, sino alla presenza o meno di un ascensore arrivando al riscaldamento se autonomo o centralizzato.

Si passa successivamente al suo stato di conservazione, luminosità, spazio a disposizione abitabile sino alla sua ubicazione. Vendere casa è un sogno che si realizza, ma per farlo bene è corretto seguire alcuni step fondamentali.