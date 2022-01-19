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19 Gennaio 2022
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Bollettino Covid Ciociaria oggi 19 gennaio 2022

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Bollettino Covid Ciociaria oggi 19 gennaio 2022

di Redazione0
Bollettino Covid Ciociaria oggi 19 gennaio 2022

agg. 19_01_22

Altri comuni con nuovi casi:

7 FONTANA LIRI RIPI SAN GIOVANNI INCARICO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SETTEFRATI VALLECORSA

6 CASTROCIELO CERVARO PESCOSOLIDO PIGLIO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIORGIO A LIRI TORRICE TRIVIGLIANO   

5 ALVITO BROCCOSTELLA CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI SERRONE              

4 ARNARA ARPINO COLLEPARDO ESPERIA GIULIANO DI ROMA GUARCINO POFI SAN DONATO VAL DI COMINO VILLA LATINA

3 FONTECHIARI FUMONE PASTENA SAN VITTORE DEL LAZIO SGURGOLA           

2 CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE GALLINARO PICO SANT’APOLLINARE SANTOPADRE TORRE CAJETANI VICO NEL LAZIO

1 AUSONIA CORENO AUSONIO FALVATERRA FILETTINO PICINISCO POSTA FIBRENO SAN BIAGIO SARACINISCO VALLEROTONDA VILLA SANTA LUCIA VILLA SANTO STEFANO

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