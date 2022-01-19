Altri comuni con nuovi casi:
7 FONTANA LIRI RIPI SAN GIOVANNI INCARICO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SETTEFRATI VALLECORSA
6 CASTROCIELO CERVARO PESCOSOLIDO PIGLIO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIORGIO A LIRI TORRICE TRIVIGLIANO
5 ALVITO BROCCOSTELLA CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI SERRONE
4 ARNARA ARPINO COLLEPARDO ESPERIA GIULIANO DI ROMA GUARCINO POFI SAN DONATO VAL DI COMINO VILLA LATINA
3 FONTECHIARI FUMONE PASTENA SAN VITTORE DEL LAZIO SGURGOLA
2 CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE GALLINARO PICO SANT’APOLLINARE SANTOPADRE TORRE CAJETANI VICO NEL LAZIO
1 AUSONIA CORENO AUSONIO FALVATERRA FILETTINO PICINISCO POSTA FIBRENO SAN BIAGIO SARACINISCO VALLEROTONDA VILLA SANTA LUCIA VILLA SANTO STEFANO