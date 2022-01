Le temperature nel Lazio sono tornate quelle invernali e se sulle alte quote non mancano frequenti imbiancate, in quelle basse il ghiaccio non smette di creare disagi, soprattutto durante la prima mattina.

Previsioni neve Lazio giovedì 20 gennaio 2022

Gli amanti della neve, dello scii e delle ciaspolate però si chiedono quando nevicherà e dove, magari per poterla saggiare entro la fine di gennaio 2022.

Ebbene, anche se non in maniera eccezionale, per la giornata di domani dovrebbe nevicare su alcune zone della nostra regione. Scopriamo insieme dove.

Dove nevicherà e quanto

Le previsioni parlano di neve sulle alte quote laziali, ma anche freddo. A Filettino è prevista poca neve, pari a circa un centimetro. Salendo ancora, i fiocchi dovrebbero essere pari a 10 centimetri circa nelle zone di Monte Livata e Campo Catino. Sopra gli 11 centimetri sono previsti a Campo Staffi e circa 13 a Campo dell’Osso. Le zone più turistiche, invece, ovvero Forca d’Acero e Terminillo, sono quelle dove dovrebbe scendere in maniera più “corposa”. Sono previsti infatti circa 16 centimetri di neve.

Insomma, non si tratta sicuramente della nevicata dell’anno, ma potrebbe essere un buon modo per godersi un po’ di montagna.

Le temperature

Per quanto riguarda le temperature, si passa dai meno 3 gradi di Monte Livata, fino ai -5 circa a Forca d’Acero e Terminillo, per concludere con i -6 circa a Campo dell’Osso, Campo Staffi e Campocatino.

Nevicherà a basse quote?

Questo è il periodo in cui bisogna attenzionare le zone alte, mentre per quanto riguarda la neve a basse quote, per adesso, non si segnalano particolari criticità.

Restate sintonizzate per scoprire in anticipo quali saranno le zone dove potrebbe nevicare nella regione Lazio, con le nostre previsioni in merito, che come sempre riguardano anche il meteo in generale. A tal proposito, leggi qui che tempo farà giovedì 20 gennaio 2022.

Foto di repertorio legata a una fitta nevicata a Picinisco, in provincia di Frosinone, avvenuta diverso tempo fa