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18 Gennaio 2022
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Ciociaria, più di 300 casi tra Anagni, Ceccano, Ferentino, Alatri, Frosinone e Cassino. Morta una persona della Città Martire per Covid. Il bollettino di oggi

di Redazione0
Ciociaria, più di 300 casi tra Anagni, Ceccano, Ferentino, Alatri, Frosinone e Cassino. Morta una persona della Città Martire per Covid. Il bollettino di oggi

Registrato un decesso: uomo di 83 anni di Cassino con pregresse patologie

Altri comuni con nuovi casi:

9 CERVARO       

8 GIULIANO DI ROMA PIGNATARO INTERAMNA CAMPOLI APPENNINO CASTELLIRI PATRICA PIGLIO SAN GIORGIO A LIRI TORRICE            

7 RIPI   

6 AUSONIA GALLINARO POFI SERRONE TREVI NEL LAZIO           

5 CASTROCIELO PICINISCO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’APOLLINARE SGURGOLA TORRE CAJETANI

4 ARCE CASALVIERI GUARCINO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO VILLA SANTA LUCIA     

3 AMASENO COLLEPARDO FUMONE PESCOSOLIDO SAN BIAGIO SARACINISCO SAN GIOVANNI INCARICO SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO VALLECORSA VICO NEL LAZIO VILLA SANTO STEFANO       

2 ARNARA CASTELNUOVO PARANO FALVATERRA PASTENA ROCCA D’ARCE STRANGOLAGALLI

1 BOVILLE ERNNICA BROCCOSTELLA COLFELICE COLLE SAN MAGNO FILETTINO FONTANA LIRI FONTECHIARI POSTA FIBRENO SANTOPADRE VALLEMAIO VALLEROTONDA VENAFRO VILLA LATINA

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