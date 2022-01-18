Registrato un decesso: uomo di 83 anni di Cassino con pregresse patologie
Altri comuni con nuovi casi:
9 CERVARO
8 GIULIANO DI ROMA PIGNATARO INTERAMNA CAMPOLI APPENNINO CASTELLIRI PATRICA PIGLIO SAN GIORGIO A LIRI TORRICE
7 RIPI
6 AUSONIA GALLINARO POFI SERRONE TREVI NEL LAZIO
5 CASTROCIELO PICINISCO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’APOLLINARE SGURGOLA TORRE CAJETANI
4 ARCE CASALVIERI GUARCINO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO VILLA SANTA LUCIA
3 AMASENO COLLEPARDO FUMONE PESCOSOLIDO SAN BIAGIO SARACINISCO SAN GIOVANNI INCARICO SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO VALLECORSA VICO NEL LAZIO VILLA SANTO STEFANO
2 ARNARA CASTELNUOVO PARANO FALVATERRA PASTENA ROCCA D’ARCE STRANGOLAGALLI
1 BOVILLE ERNNICA BROCCOSTELLA COLFELICE COLLE SAN MAGNO FILETTINO FONTANA LIRI FONTECHIARI POSTA FIBRENO SANTOPADRE VALLEMAIO VALLEROTONDA VENAFRO VILLA LATINA