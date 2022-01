Violenza domestica ad Anzio dove un uomo ha colpito con una coltellata la sua ragazza.

Choc ad Anzio: uomo accoltella la sua compagna

Una donna ha rischiato di essere uccisa dal suo compagno. Il tutto è avvenuto ora fa ad Anzio, all’interno di mura domestiche. Secondo quelle che sono le prime informazioni, un uomo di 60 anni ha sferrato un fendente con un coltello poco sotto la gola della sua compagna che, fortunatamente, proprio in quel momento stava indietreggiando.

Il tutto è partito da una lite degenerata poi in violenza. Sul posto sono subito intervenuti i poliziotti che hanno immobilizzato l’uomo e l’hanno tratto in arresto. La donna è stata invece trasportata in Ospedale per le cure mediche del caso.