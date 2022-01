Paura a Veroli: un uomo è stato investito da un autobus

Grave incidente a Veroli, più precisamente in zona Giglio di Veroli. Un uomo è stato investito da un autobus.

Uomo elitrasportato a Roma: è stato investito

Il tutto è in mano agli inquirenti. Nella giornata di oggi, martedì 18 gennaio 2022, in zona Giglio di Veroli, intorno alle ore 12, un uomo di nazionalità romena, per circostanze ancora da chiarire, è stato investito da un autobus.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale di Veroli e il personale del 118. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato la vittima presso l’Ospedale Umberto I di Roma.