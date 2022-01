Gamberetti, alleati per la salute: benefici e valori nutrizionali

Se non sei allergico ai gamberetti, assicurati di mangiarli il più spesso possibile. Leggi cosa contengono e per quali organi possono essere incredibilmente utili

Benefici dei gamberetti e valori nutrizionali

I gamberi sono insieme alle cozze, il tipo di pesce più diffuso sulle nostre tavole. Con ragione. Hanno un’elevata densità di nutrienti e sono particolarmente ricchi di sostanze che non sono presenti in molti alimenti, come lo iodio o l’astaxantina, afferma la nutrizionista Petra Vlak, M.Sc., esperta associata presso la Vitaminoteka. Sottolinea che i gamberetti sono poveri di calorie, contengono meno di 100 kcal per 100 grammi di cibo e il loro profilo nutrizionale è estremamente interessante. Non contengono affatto carboidrati, mentre quasi il 90 percento del valore energetico proviene dalle proteine ​​e il resto dai grassi. In termini di composizione di micronutrienti, contengono più di 20 diverse vitamine e minerali, compreso circa il 50 percento dell’assunzione giornaliera raccomandata di selenio, un antiossidante che può aiutare a ridurre l’infiammazione e mantenere la salute del cuore.

Come ho già detto, i gamberetti sono una delle migliori fonti alimentari di iodio, che è importante per mantenere la funzione tiroidea e lo sviluppo del cervello nel feto. Inoltre, i gamberi sono un’ottima fonte di acidi grassi omega-3 e astaxantina, che possono avere un effetto benefico sulla salute del cuore, osserva Vlak. Cento grammi di carne di gamberetti contengono circa 195 mg di colesterolo, che è più del 65% della dose giornaliera raccomandata. Questo è uno dei motivi principali per cui le persone spesso evitano di consumare principalmente gamberetti, ma anche altri frutti di mare. È noto che livelli elevati di colesterolo nel sangue sono responsabili dello sviluppo di varie malattie del cuore e del sistema vascolare, ma questa paura non è del tutto giustificata, ha affermato il nostro interlocutore, osservando che la ricerca mostra che l’aumento dell’assunzione di colesterolo alimentare nella maggior parte delle persone sane non influisce sul cambiamento dei livelli di colesterolo nel sangue. Solo un quarto della popolazione adulta sana è sensibile al colesterolo di origine alimentare, mentre per altri il colesterolo ha un effetto molto limitato sulle variazioni dei livelli di colesterolo nel sangue, il che si spiega con il fatto che la maggior parte del colesterolo è prodotto dal fegato e quando è ricco di colesterolo gli alimenti vengono ingeriti sta diminuendo.

I gamberi contengono invece molte sostanze, come gli acidi grassi omega-3 e l’astaxantina, che hanno un effetto benefico sulla salute di tutto l’organismo, e soprattutto sul cuore e sul sistema circolatorio. Petra Vlak ricorda anche i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Nutrition Research and Practice, che ha mostrato che le donne che consumavano regolarmente frutti di mare, principalmente gamberetti, avevano valori di trigliceridi totali e pressione sanguigna significativamente inferiori rispetto a quelle donne che non lo consumavano consumare frutti di mare. Inoltre, uno studio condotto su oltre 13.500 persone ha rilevato che il gruppo di intervistati che consumava regolarmente gamberetti non aveva un rischio maggiore di malattie cardiovascolari rispetto al gruppo che non li consumava affatto. L’antiossidante più comune nella carne di gamberi è un carotenoide chiamato astaxantina. L’astaxantina si trova naturalmente nelle microalghe di cui si nutrono i gamberetti.

È interessante notare che questo antiossidante è anche responsabile del colore leggermente rosa dei gamberetti. Oltre al colore, l’astaxantina agisce anche come un potente antiossidante, proteggendo le nostre cellule dai radicali liberi. I risultati di numerosi studi hanno dimostrato che l’astaxantina ha un ruolo potenziale nella prevenzione di molte malattie croniche non trasmissibili. Pertanto, gli studi hanno dimostrato che l’astaxantina può rafforzare la parete arteriosa, riducendo il rischio di infarto. Inoltre, questo potente antiossidante può aumentare il livello di colesterolo HDL “buono”, un fattore importante per il mantenimento della salute del cuore, sottolinea il nutrizionista, e aggiunge un altro fatto importante.

Oltre ad avere un effetto positivo sulla salute del cuore, l’astaxantina può anche avere effetti benefici sul cervello. Gli effetti antiossidanti e antinfiammatori dell’astaxantina hanno un effetto protettivo sulle cellule cerebrali, il cui danno può portare alla perdita di memoria, ma anche su varie malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer.

Valore nutrizionale per 100 grammi di alimento

Quantità % della dose giornaliera raccomandata

Valore energetico 99 kcal / 5

Proteine ​​20,9 g / 42

Grassi 1,1 g / 2

Acidi grassi Omega-3 347 mg / 0

Colesterolo 195 mg / 65

Carboidrati 0/0

Vitamina B12 1,25 µg / 25

Niacina 2,6 mg / 13

Selenio 39,6 µg / 57

Ferro 3,1 mg / 17

Fosforo 137 mg / 14

Zinco 1,6 mg / 10

Magnesio 34/8

Tuttavia a rischio sono gli allergici. I frutti di mare, insieme alle arachidi, al grano, al latte e alla soia, sono uno degli allergeni più comuni. I sintomi tipici dell’allergia ai frutti di mare, compresi i gamberetti, sono una sensazione di bruciore in bocca, indigestione o reazioni cutanee, fino allo shock anafilattico. La principale causa di allergia ai gamberetti è la proteina tropomiosina, che è l’allergene dominante del gruppo dei molluschi. Come per altre allergie, evitare cibi con potenziale allergenico è l’unico modo per prevenire una reazione allergica. Poiché la preparazione dei gamberi è molto semplice e veloce, è facile incorporarli in quasi tutti i pasti.

Le opzioni sono numerose, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quindi si possono realizzare insalate fredde o calde con gamberi e cereali vari come grano saraceno, miglio o cous cous abbinate a insalate in foglia e altre verdure di stagione. Anche diversi tipi di pasta, risotto ecc.. sono ottime scelte. Inoltre, puoi fare una spalmabile fredda di gamberi o qualcosa di completamente diverso, spiedini di gamberi e verdure colorate.