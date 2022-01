L’attività del settore di base del Valmontone 1921 è ripresa regolarmente dallo scorso 10 gennaio, anche se le nuove restrizioni anti-Covid hanno cancellato la possibilità di fare partite contro altre società. Raffaele Luciano, responsabile della Scuola calcio giallorossa, si dice contento di come stanno andando le cose: “I nostri piccoli calciatori crescono e si allenano con entusiasmo e costanza.

Il recente torneo di Natale, nell’anno del centenario, ha sublimato quanto fatto nella prima parte di stagione: siamo stati molto soddisfatti dei riscontri avuti dai genitori dei nostri ragazzi e anche dalle squadre che hanno partecipato”. Luciano entra più nello specifico per parlare dell’evento partito il 27 dicembre e terminato il 5 gennaio: “Per ogni singola categoria, il torneo si è svolto su un’unica giornata iniziando gli incontri al mattino e finendo nel pomeriggio.

Purtroppo la categoria 2014 è saltata proprio per le quarantene legate al virus e magari più avanti faremo un evento dedicato proprio a questi ragazzi. A livello tecnico i nostri gruppi si sono confrontati con società blasonate: siamo felici del loro comportamento e poi con i 2010 siamo arrivati a giocarci la finale. Sin d’ora lavoriamo per organizzare un altro evento simile anche a fine stagione.

E poi, grazie alla presenza di un personaggio di spessore come il nostro patron Manolo Bucci, siamo in contatto con club prestigiosi per ripetere la giornata di sfide “incrociate” che qualche tempo fa abbiamo organizzato con la Lazio e le sue squadre della Scuola calcio”.