Ottavia, tornano a incendiarsi i bus: oggi il primo del 2022

Stamattina, verso le ore 11, un bus ha preso fuoco a Roma, in zona Ottavia. Si tratta del primo caso del 2022, dopo i diversi casi accaduti negli ultimi anni.

Bus a fuoco a Ottavia

Il bus della Roma TPL andato a fuoco ha visto il pronto intervento dei vigili del fuoco. L’episodio è accaduto a Ipogeo degli Ottavi, proprio nel piazzale vicino alla fermata degli autobus. I residenti e i pendolari hanno subito segnalato una colonna di fumo nero alzarsi verso il cielo, visibile anche a qualche chilometro di distanza. Le fiamme sono poi state spente dai pompieri.

Le persone del quartiere hanno comunque tenuto chiuse le finestre non solo per il freddo, ma anche perché l’aria della zona era irrespirabile.

La situazione sembra stia migliorando poco a poco. Ancora da comprendere le esatte dinamiche di quanto successo e per quale motivo il bus abbia preso fuoco. Non ci sono pervenute segnalazioni di danni a cose (mezzo a parte) e/o persone. Intanto, è polemica per questo “fenomeno”, che non sembra volersi placare. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità.

Foto di repertorio