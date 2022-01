Ieri, a Piglio, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, al termine di specifica attività info-investigativa, intrapresa a seguito di una denuncia formalizzata da due persone residenti in un comune sito a nord del territorio anagnino, ha deferito in stato di libertà, alla competente A.G. tre persone (due 20enni residenti nell’hinterland partenopeo ed un 30enne residente nella provincia di Siracusa e tutti già gravati da analoghe vicende penali) poiché resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di “Truffa”.

Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari operanti ha permesso di raccogliere univoci elementi di colpevolezza nei confronti dei predetti che, fingendosi agenti di una nota compagnia assicuratrice, riuscivano a trarre in errore i due denuncianti, facendosi accreditare la somma di Euro 3.440 su carte pregate “POSTEPAY”, a loro intestate, per l’acquisto di una “irreale” polizza assicurativa R.C.A .

Foto di repertorio