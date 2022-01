DJI Mini 2 il piccolo drone da usare senza patentino

Il drone Dji Mini 2 è un piccolo quadricottero che ha rivoluzionato il mercato, portando tanta innovazione al mondo droni ad un prezzo interessante, sono infatti presenti molte funzionalità tali da renderlo un drone adatto un po’ a tutti, sia neofiti che professionisti, difatti può anche essere utilizzato per utilizzi fotogrammetrici anche grazie all’ultimo aggiornamento firmware. Tale aggiornamento permette infatti di interfacciarsi con applicazioni esterne per impostare missioni di volo automatiche.

La prima caratteristica del Dji Mini 2 è il peso di soli 250 grammi che permette di essere pilotato senza patentino, rispetto quelli più pesanti che richiedono invece un percorso formativo per ottenere l’attestato di pilota di drone.

Il Mini 2 ha le stesse caratteristiche della vecchia versione Mavic Mini ma con un radiocomando più performante ed un protocollo di trasmissione potenziato, che offre così un maggior grado di sicurezza, in quanto la vecchia versione, a detta degli utilizzatori finali, soffriva di perdite di segnale molto frequenti.

Dji Mini 2: fotocamera migliorata e sistema Ocusync

Oltre alla fotocamera migliorata, una peculiarità fondamentale del nuovo piccolo drone di casa Dji è il sistema Ocusync, che come scritto prima garantisce un collegamento forte e stabile con il radiocomando. Questo sistema ha una bassissima latenza, così che il video trasmesso live non abbia ritardi e sia realmente “real time”. E’ in grado di trasmettere anteprime con risoluzioni 1080P o 720P.

Il Mini 2 oltre ad avere dimensioni e peso minimali è anche richiudibile così da poter essere trasportato con estrema facilità in piccole borse ed essere pronto in pochi secondi per spiccare il volo ed immortalare foto e video. Il potenziamento del Gps permette a questo piccolo drone di resistere a raffiche di vento davvero importanti, altra peculiarità che vede il Mini 2 fra i più diffusi.

Da notare una cosa però, purtroppo non dispone di un sistema anticollisione come i droni più grandi della Dji tipo Air2S o Mavic 3, ma visto il prezzo davvero abbordabile che varia dai 450 euro per la versione base e 599 per la versione combo dotata di tutta una serie di accessori aggiuntivio tipo batterie extra, caricabatterie multiplo, borsa di trasporto dedicata etc…. è una funzionalità che potete tranquillamente non avere.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo facciamo presente che essendo molto popolare e venduto moltissimo è possibile oltre che acquistarlo nuovo, trovare tutta una serie di offerte di usato, di persone che l’hanno acquistato e poi sono passate ad un drone di qualità superiore o semplicemente hanno cambiato hobby. Come scrive anche Drone Blog News in un suo articolo sono presenti diverse offerte di droni usati sul marketplace Subito.

Altra importante caratteristica del Mini 2 è la recente compatibilità con lo smart controller sempre della Dji che permette di pilotare il drone Mini 2 senza l’utilizzo del proprio smartphone, dunque una funzionalità non di poco per tutte quelle persone che non vogliono utilizzare il loro dispositivo mobile come schermo del drone.

Riguardo il Mini 2 ricordiamo anche che il recente firmware ha migliorato ulteriori funzionalità che sintetizziamo qui di seguito: Modalità FPV gimbal ottimizzata per migliorare l’esperienza di volo, processo di autoscarica ottimizzato per la batteria e stabilità di volo migliorata e quantità notevolmente ridotta di richieste di calibrazione della bussola.

Per chi vuole arricchire la dotazione standard, la Dji offre tutta una serie di accessori, come il blocca eliche in diversi colori, che garantisce maggior sicurezza durante il trasporto, piuttosto che un caricabatterie a forma di teca che permette di caricare il drone ed allo stesso tempo proteggerlo, insomma un giocattolino per divertirsi molto!