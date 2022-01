Civitavecchia, controlli al porto: scoperti oltre 120 kg di droga su un camion

Nel corso dei controlli su passeggeri e merci sbarcati al porto di Civitavecchia provenienti dallo scalo di

Barcellona, Finanzieri del Comando Provinciale di Roma congiuntamente a funzionari dell’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli hanno scoperto oltre 120 chilogrammi di droga – tra hashish e marijuana – trasportata su un camion.

I controlli

L’esito negativo del monitoraggio eseguito con lo scanner in dotazione non ha convinto le Fiamme Gialle del

Gruppo di Civitavecchia e il personale del locale Ufficio delle Dogane, anche in considerazione dell’interesse

per il carico manifestato dal cane antidroga Bacca. Conseguentemente, gli operanti hanno ispezionato

accuratamente il mezzo, rinvenendo la sostanza stupefacente abilmente occultata tra scatole di aglio,

probabilmente allo scopo di ingannare il fiuto dei quadrupedi.

Il conducente del veicolo, un Italiano di 40 anni, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico internazionale di droga.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in campo negli scali portuali e aeroportuali di accesso alla Capitale dalla Guardia di Finanza di Roma, in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Foto di repertorio